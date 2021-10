Incongruentes y surrealistas, opositores que rechazan revocación: AMLO

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus opositores incongruentes y surrealistas por convocar a no votar en la Revocación de mandato del próximo 27 de marzo.

“¿Pues qué creen? Ayer fueron a la Suprema Corte a decir que era inconstitucional la consulta, que estaba mal formulada la pregunta, ¿qué es?, ¿qué es lo que están haciendo?, simulando, primero es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa en donde la gente tendrá la libertad de expresarse”.

López Obrador lanzó un nuevo reto: “si la mayoría de hasta un 30 por ciento de los que participen en la consulta dice que me vaya, dejaré la Presidencia”.

Con esta declaración además de bajar de facto el porcentaje de 40 por ciento, requerido por el INE, al que siempre se ha opuesto, inició el calentamiento del tema, del que aseguró empezará a promocionar hasta que el Instituto Nacional Electoral se lo permita.

LEE Llama Monreal a no dejar solo a AMLO en revocación de mandato

“Aunque no se llegue al 40 por ciento para que tenga efectos vinculatorios, para reducir el porcentaje (…) Si se tiene el 30 por ciento y la mayoría 51 por ciento dice cambio, 49 por ciento dice que se queda, me voy porque no se puede gobernar un país así sin autoridad moral sin autoridad política. La autoridad política la da el pueblo, entonces vamos a la consulta”.

Tal posición la manifestó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional y se lanzó contra sus opositores que acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar este ejercicio de participación ciudadana.

“Es increíble y hasta surrealista, que los conservadores no quieren la consulta luego de que venían diciendo que yo me fuera y ahora se echan para a atrás”.

“¿Se acuerdan de un movimiento que se llama FRENA?, Era para que me fuera y decían que iban a participar y, después se agrupan y el plan –para las elecciones de junio pasado- es vamos a ganar en el Congreso y luego le vamos a ganar en la Revocación del mandato”.

Indicó que sus opositores lo único que están haciendo es simular y actuando como politiqueros,

cuando la revocación de mandato es un proceso que aleja los derrocamientos, los golpes de Estado, el autoritarismo y permite dirimir diferencias con el método democrático y escuchando al pueblo.

“Porque la voz del pueblo es la voz de Dios y de la historia. El paso siguiente es: no participamos y llamamos a no votar. Que nadie participe porque creen que los ciudadanos son borregos, meeeeee, meeeeee…”, se mofó el Presidente.

ebv