“Inconstitucional y violatoria de las garantías y derechos humanos, la propuesta de Ramírez Cuéllar”

Ciudad de México.— Los grupos parlamentarios del bloque de contención se pronunciaron sobre el papel del Congreso ante la emergencia sanitaria y económica.

Destacaron que la crisis generada por el Covid-19 y su manejo está teniendo altos costos para la salud y la economía de las familias mexicanas.

Explicaron que en la última semana, los casos subieron 40%, al pasar de 35 mil a 49 mil, superando los 2 mil 400 contagios nuevos diarios, es decir, tres nuevos casos cada dos minutos.

Es altamente preocupante que mientras la Organización Mundial para la Salud recomienda la realización masiva de pruebas, el Gobierno Federal mantiene una reticencia inentendible a realizarlas.

Entre otras razones, a ello se debe que el número de muertes que el virus ha ocasionado en nuestro país esté por encima del alcanzado, por ejemplo, en China, que tiene 11 veces más población que el nuestro; mientras que en Italia han perecido 41 trabajadores de la salud, en México se cuentan 111.

En el ámbito económico, durante abril se perdieron 500 mil empleos y se puede proyectar que para final de año sean tres millones de no haber una respuesta gubernamental adecuada.

Además, a diferencia de otros países, no se ha anunciado un paquete de estímulos económicos efectivos para contrarrestar las consecuencias de la pandemia en las actividades productivas.

Esta situación exige que el Congreso, a través de la Comisión Permanente, reaccione, y ejerza con urgencia sus actividades parlamentarias para dar respuesta a la crisis y sus afectaciones para las familias mexicanas, sin distraerse en atender agendas que no reflejan la pluralidad, ni son prioritarias.

La mayoría actuó con parcialidad y sujeción al Gobierno Federal, se emitió un ordenamiento con cargo a la pandemia, cuyos propósitos podían lograrse con el ejercicio de atribuciones ejecutivas, además de que dicha ley continúa sin aplicarse.

Es clara la negativa a que el Congreso cumpla su función deliberativa, legislativa y de control de la gestión con el debate público. Sólo cuando la mayoría oficial es requerida por el Gobierno Federal, hay voluntad para sesionar.

“No podemos permitir que la mayoría oficial, bajo los más diversos pretextos, siga eludiendo el debate público de los asuntos de interés nacional con la pluralidad política del país. Con pretextos, se niegan a reconocer que es contra la Constitución y sin fundamento legal la suspensión de las sesiones de la Comisión Permanente”.

El Bloque de Contención privilegia el interés colectivo frente a la emergencia sanitaria y no actúa por consigna.

“Estamos ante una situación que exige seriedad, decisiones con base en la evidencia y la suma de esfuerzos”.

“Si bien estuvimos anuentes a la realización de sesiones a distancia, la Mesa Directiva no logró establecer las condiciones para que pudieran efectuarse en esa modalidad”.

“Por lo anterior, no podemos compartir la postura de que no hay condiciones para sesionar. Es contrario a la democracia representativa utilizar razones de salud no avaladas por el Consejo de Salubridad General o explicaciones de incapacidad técnica para conculcar la libertad de expresión, opinión y crítica de quien piensa distinto y frenar una actividad esencial que nunca en la historia de México había sido suspendida”.