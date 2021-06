INE declara improcedentes medidas cautelares contra Ebrard

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- INE declara improcedentes cuatro de cinco medidas cautelares, entre ellas la solicitada por el PAN en contra del Canciller Marcelo Ebrard.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) analizó cinco asuntos de medidas cautelares, dos de ellos fueron presentados por el Partido Acción Nacional (PAN) y tres por el partido Morena.

La representación del PAN ante el INE en Chihuahua denunció a la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua por promocionales pautados por el Partido del Trabajo (PT) y por el partido Nueva Alianza, respectivamente, integrantes de dicha coalición, en los cuales no se identifica a Marco Adán Quezada Martínez como candidato de la coalición, situación que puede generar confusión en el electorado.

Al advertir que en los promocionales denunciados pautados por el PT no se incluyen los emblemas o la referencia a Nueva Alianza y a Morena, y que en los pautados por Nueva Alianza no se incluye al PT ni a Morena, se estimó procedente el dictado de las medidas cautelares solicitadas y se ordenó a ambos partidos el retiro del material en un plazo que no puede exceder de tres horas.

En segundo lugar, se analizó la queja también presentada por el PAN en la que denunció a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, por la publicación en su cuenta de Twitter de la carta que envió al semanario The Economist en respuesta a una publicación de ese medio informativo sobre el desempeño del gobierno federal y del Titular del Ejecutivo.

La Comisión consideró improcedente la cautelar, pues la publicación denunciada no se realizó con la finalidad de difundir logros o acciones de gobierno, sino que se trató de una réplica a la publicación realizada por The Economist.

En otro asunto, Morena presentó queja en contra del PAN en la que denunció propaganda calumniosa a través del promocional en Jalisco en el que se utilizan las expresiones ¿sabes por qué hoy Jalisco es el epicentro de la inseguridad que se expande en todo el país? Por la incompetencia de Morena y su complicidad con Movimiento Ciudadano.

La Comisión aprobó la improcedencia de la cautelar, ya que dichas expresiones constituyen la perspectiva, crítica u opinión del partido emisor del mensaje en torno a la situación de inseguridad que se vive en el estado de Jalisco, que es un tema que se encuentra dentro del debate público.

Los asuntos se aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias.

LEE Rutas alertas ante el cierre de la México-Toluca

emc