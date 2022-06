INE llamó a “corcholatas” de AMLO que ajusten sus conductas y respeten tiempos electorales

Ciudad de México.- Este jueves en redes sociales, comenzaron a circular audios del fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y el subprocurador, Juan Ramos, con Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

En la primera grabación se escucha al fiscal Gertz Manero quien se comunica con Lozoya Thalmann, donde hablan de un amparo tramitado.

Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Lozoya Thalmann: Señor fiscal, a tus órdenes

Fiscal Gertz Manero: Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon

Lozoya Thalmann: no, no, no

Fiscal Gertz Manero: Me acaban de notificar

Lozoya Thalmann: Es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra

Fiscal Gertz Manero: Nada más para que no vaya a ver… yo no acepto dobles lenguajes, eh.

Lozoya Thalmann: Para nada, ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese, eh, por eso lo puse en orden ayer, te pido una amplísima disculpa y lo voy a reiterar ahora en algunos minutos, que se desista de inmediato, porque así yo no juego, eh… Está muy claro te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer trabajando sobre la orientación que nos indicaste.

Fiscal Gertz Manero: Que se desista del amparo, ya no metas a ese cabrón, por favor, porque las cosas las va a echar a perder.

Lozoya: Voy a seguir tu consejo vamos a buscar una…

Fiscal Gertz Manero: Una gente decente que te defienda.

Aunque no se precisa el nombre de la defensa, cabe recordar que en junio de 2020 el abogado Javier Coello Trejo informó que debido a divergencias sobre la estrategia de defensa, dejaría de representar a Emilio Lozoya Austin.

Emilio Lozoya Thalmann.

Mediante un comunicado, el abogado afirmó que la decisión fue tomada de común acuerdo con el exdirector de Pemex, luego de que este último presentara un escrito a la Audiencia Española en el que aceptó ser extraditado a México para ser juzgado por el caso Agronitrogenados y por Odebrecht.

A finales del mes de mayo de este año, un tribunal federal admitió a trámite una nueva demanda de amparo del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, contra la prisión preventiva que se le impuso por el caso Odebrecht.

