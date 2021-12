Ciudad de México.— El Instituto Nacional Electoral (INE) no puede alegar falta de recursos para incumplir con sus obligaciones constitucionales y menos cambiar las fechas que la Ley señala para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, porque incurre en una falta grave al usurpar funciones del Poder Legislativo.

Ricardo Monreal insistió en que el INE se extralimitó en sus facultades y violó el principio de legalidad, porque no hay un solo artículo de la Ley que les permita aplazar este ejercicio de participación ciudadana y ahora “están en un camino sin retorno”, por lo que tenemos que buscar soluciones.

LEE “INE necesita recursos, no amenazas”: senadores

El Instituto, aseguró el senador, tiene recursos de sobra, puede reducir su presupuesto y generar ahorros con la disminución de salarios, la eliminación de viajes al extranjero y al interior de la República, evitar los excesos y la contratación de demasiados asesores.

Además, el legislador consideró demasiado arriesgada y cerrada la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para no dialogar, antes de aplazar el ejercicio, con el Ejecutivo Federal, con el Secretario de Gobernación o el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pero hay que buscar el diálogo e intentar conciliar para que uno y otro cedan, porque “estoy seguro de que el Instituto sí tiene recursos y personal de sobra”, dado que no hay elecciones y los consejeros pueden ahorrar con la eliminación de sus excesos, prebendas y privilegios, para que este dinero pueda utilizarse en la organización de la consulta.

Además, dijo, se requiere “hacer un esfuerzo” en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no con cambios al presupuesto “porque eso no se puede hacer, dado que es un acto consumado, un ejercicio de plena autonomía de la Cámara de Diputados, y tampoco se podría convocar a un Periodo Extraordinario sólo para ese propósito. No lo contempla la ley y no hay forma de que se altere el presupuesto como se aprobó”.