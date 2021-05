INE ordena retirar spots del PAN y Morena, así como comentarios en Twitter a candidata de RSP

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- El canciller mexicano Marcelo Ebrard respondió a la revista ‘The Economist’ quien acusa al presidente López Obrador de un falso mesías y un peligro para la democracia, de ser la sínstesis de la exasperación (desesperación) de una élite.

A través de una carta difundida en sus redes sociales, el titular de Relaciones Exteriores criticó que a solo unos días “de los comicios en los que los mexicanos elegiremos libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a votar en contra del presidente y su partido”.

“La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa. Detrás de estos pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. La portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultados

de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean”.

Marcelo Ebard puntualizó que no han ocurrido los malos presagios que la oposición pregona por todos lados.

“Hace poco se predijo que López Obrador difícilmente alcanzaría el poder y que, en caso

de que el electorado mexicano lo eligiera, conduciría al país a un inexorable fracaso económico, caracterizado por devaluación, hiperinflación, endeudamiento y a un choque directo con Estados Unidos. Nada de ello ha ocurrido”.

Les comparto carta enviada a The Economist con motivo de los artículos y portada publicados el día de hoy : https://t.co/Inw59wbqHJ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2021

Resaltó que México pese a ser duramente criticado por su política de salud se ubica entre las 10 primeras naciones que están avanzando en vacunación.

Señaló de absurdo al artículo de The Economist que tacha al mandatario mexicano de antidemócrata, cuando AMLO rinde cuentas a la ciudadanía se permite la libertad de prensa, basta de ello es abrir cualquier diario mexicano que están repletos de críticas y en medio de eso destacó que López Obrador es el presidente más popular en América Latina.

Finalmente, Ebrard apuntó “vivimos tiempos turbulentos y, sin duda, hay todavía mucho que hacer aún para derrotar a la pandemia, lograr el despegue definitivo de la economía y cumplir con la promesa de cerrar la grosera brecha social, pero la valoración de los mexicanos es que vamos por buen camino y que lo estamos logrando. Quizás es tiempo para que, parafraseando un artículo de su revista de hace algunos años, las élites exasperadas entiendan que no están entendiendo”.

