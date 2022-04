Inicia Revocación de Mandato; INE advierte que los tramposos electorales siempre serán descubiertos

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la ceremonia cívica de honores a la bandera con motivo del inicio de la Consulta de Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, por pérdida de confianza.

En la explanada de las oficinas centrales del INE, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el primer ejercicio para revocar el mandato de quien ostenta la Presidencia de la República ha sido hasta ahora un éxito organizativo; por lo que llamó a los actores políticos a respetar la ley y a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que empañe el ejercicio democrático que por primera vez se realiza en el país.

“Desde el INE hago un llamado a los actores políticos, tanto a quienes han promovido la Revocación de Mandato como a quienes no querían que se llevara a cabo este ejercicio. A todas y a todos les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no el derecho constitucional, y mucho menos de ejercerlo libremente”.

A la ciudadanía le pidió estar atentar para que la jornada revocatoria se lleve a cabo con legalidad e imparcialidad, por lo que solicitó documentar y denunciar cualquier delito electoral para hacer vigente el Estado de Derecho.

“En la era de la información, las trampas y los tramposos en materia electoral siempre serán descubiertos”, advirtió.

En presencia de consejeras, consejeros, el Secretario Ejecutivo, magistradas, magistrados, representantes de partidos políticos y del Poder Legislativo, del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como del presidente del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y del presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, Córdova Vianello destacó que la confianza que la sociedad tiene en las autoridades electorales no es una casualidad.

“Pese a la intensa campaña de desprestigio que se ha impulsado en contra de las autoridades electorales del país, la sociedad mexicana, codo a codo con su INE, se apropió de nueva cuenta de este inédito ejercicio de participación ciudadana”, afirmó.

Agregó que “los reiterados intentos de boicotear el trabajo de esta autoridad electoral para impedir que cumpliéramos con nuestro mandato constitucional generaron el efecto contrario, la ciudadanía aceptó una vez más participar en la integración de las mesas directivas de casilla, incluso con mayor rapidez que en otros procesos electivos y con porcentajes que no habíamos visto antes”.

La ceremonia cívica de honores a la bandera contó con la participación de la Banda de Guerra y Escolta del Cuartel General del Alto mando de la Secretaría de Marina Armada de México.