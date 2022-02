José Ramón López sí trabaja en empresa que pertenece a hijos de empresario ligado a la 4T: AMLO

Ciudad de México.— Luego de que José Ramón López Beltrán declaró que vive de sus ingresos como asesor legal en KEI Partners, en Houston, Texas, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su hijo trabaja en la empresa propiedad de los hijos de Daniel Chávez, del Grupo Vidanta, que en junio fue designada para supervisar las obras del Tren Maya.

“Lo que dio a conocer José Ramón dónde trabaja, en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorifico en el Tren Maya, pero no cobra ni tenemos ninguna relación de negocios”.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador inició con la defensa de su hijo de los señalamientos que se hicieron en una investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por haber vivido en una casa de lujo en Houston.

López Obrador reiteró que su hijo no tiene ningún negocio en el gobierno y enfrenta una reacción conservadora y golpista que está en contra de su proyecto de transformación; por lo que no se va a dejar.

RESPONDE HIJO AMLO

La víspera José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no tiene injerencia alguna en el gobierno de México” y que sus ingresos “provienen al cien por ciento” de su trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para la empresa KEI Partners.

“En el año 2018, tomé la decisión (de) seguir ejerciendo mi profesión de abogado, hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners https://www.keipartners.com , una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo TN. Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia”, aseguró López Beltrán en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Ante ello, el presidente refirió “lo que dio a conocer José Ramón dónde trabaja, en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorifico en el Tren Maya, pero no cobra ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio en el gobierno, no hay ningún problema de intereses”.

¿Quién es Daniel Chávez?

El 1 de junio de 2020, el presidente López Obrador nombró al fundador del Grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán, su representante en la supervisión del Tren Maya, una de sus obras insignia en la administración.

Chávez Morán también formó parte de su consejo asesor de negocios y fue invitado por el presidente López Obrador a la cena de negocios que le ofreció el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump en julio de 2020 en la Casa Blanca y forma parte del Consejo Empresarial del presidente.

José Vilchis (colaborador)

ebv