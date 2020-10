La gente me respeta y sólo hay algunos “apasionados”: AMLO

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la gente lo quiere y lo respeta, por lo que no es necesario tener seguridad especial.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador se refirió a las manifestaciones en Tamaulipas.

Ayer se rompió el cerco de seguridad. ¿considera reforzar la seguridad?, le preguntaron al mandatario.

-No porque la gente es muy buena. Los pueden llevar a las manifestaciones a aplaudir al gobernador, pero a mí me respetan, aunque hay algunos que gritan apasionados, pero la gente es buena. Está comprobado. No hace falta protección especial, por lo cual agradezco a quienes me cuidan.