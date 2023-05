“La izquierda intenta ideologizar a los niños”, alerta Lilly Téllez

Ciudad de México.— La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, aseguró que siguen aumentado las preferencias en su favor para posicionarse como la candidata más competitiva para “echar a Morena del poder”.

A través de redes sociales, hi referencia a los resultados de la encuesta de Enkoll, publicada en el periódico El País, donde se coloca por encima de Ricardo Anaya y Santiago Creel, como la favorita entre los panistas para obtener la candidatura a la presidencia de la República.

“Agradezco la confianza y el apoyo de las personas que creen en mi determinación y proyecto”, escribió en Twitter.

Sigo creciendo en la posición número uno, como la candidata más competitiva para echar a morena del poder.



Aquí los resultados de la encuesta Enkoll, publicada en el periódico El País.



Agradezco la confianza y el apoyo de las personas que creen en mi determinación y proyecto.… pic.twitter.com/2TqlWyvYrl — Lilly Téllez (@LillyTellez) May 16, 2023

NO LE TEME A NADA

En otro tuit, Lilly Téllez, advirtió que está decidida a cambiar a México porque le teme a nada y trabaja para sacar a Morena y acabar con todo el mal que está causando.

Estoy decidida a cambiar a México. No le tengo miedo a nada, lucho y trabajo por todos los mexicanos, para sacar a morena y acabar con todo el mal que nos están causando. https://t.co/yfvsu2WaFq — Lilly Téllez (@LillyTellez) May 16, 2023

DERECHA MODERNA

Previamente en un video, también publicado en sus redes sociales, Lilly Téllez, colocó las diferencias entre la izquierda y la derecha moderna.

“Cuando escuches las discusiones sobre la izquierda y la derecha presta atención, tu vida va de por medio”, puntualizó.

CON LOS NIÑOS NO

En ese sentido, alertó que la izquierda quiere controlar todo, por ejemplo, a la educación para ideologizar a los niños hacia la ignorancia. “Que no se metan con nuestros niños, ni nuestras creencias”, enfatizó.

¿Izquierda morena o derecha moderna?



Atención 😳 porque van a definir tu vida… pic.twitter.com/LVzVdH20j3 — Lilly Téllez (@LillyTellez) May 14, 2023

Aseguró que en la derecha moderna se apuesta porque la persona sea libre y desde esa libertad poder exigirle exigir al gobierno más seguridad y mejores servicios públicos.

También quiere un gobierno con limites, “que los poderosos ya no lo sean tanto, que traigan muchas inversiones; que la fuerza del Estado se use para combatir a los criminales y no a quienes opinan diferente”.

Puntualizó que la izquierda intenta que los criminales los proteja y como a Morena le ayuden a mantener el poder.

