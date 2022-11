La prioridad no son las alianzas electorales sino defender al INE, advierte el PAN

Ciudad de México.— El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, aseguró la prioridad del blanquiazul no son las alianzas electorales o las coaliciones, sino defender a México, al INE y a las instituciones que por muchos años se han construido.

En la Reunión Plenaria de las y los diputados locales, Marko Cortés expuso que Acción Nacional irá por delante en la defensa del INE, y por ello acudirá a la macha el 13 de noviembre sin colores partidistas para acompañar a la sociedad civil, porque si no hay libertad de decidir no hay México con futuro.

“Si no hay un INE autónomo, un Tribunal autónomo, no hay un México con oportunidades y esa sí es la cruzada”, lanzó.

En el evento estuvieron presentes la secretaria general, Cecilia Patrón, los gobernadores de Chihuahua, Maru Campos; de Yucatán, Mauricio Vila; el presidente de la Mesa Directiva en Diputados, Santiago Creel, el coordinador del GPPAN, Jorge Romero, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada; y el coordinador de Diputados en Ciudad de México, Christian Von Roehrich.

Señaló que el gobierno no solo ha presionado a los diputados federales, senadores, sino también a los gobiernos estatales y a los municipales.

“Lo que tenemos que ser es valientes para poder cuidar, defender a México, con la mirada siempre en alto, con la convicción de que estamos haciendo lo correcto, sabedores de que somos la mejor oposición, pero también la mejor opción”, dijo.

Marko Cortés también puntualizó que no hay un solo miembro de Acción Nacional que en un Congreso haya votado a favor de la militarización de México y se haya prestado a la presión que ha venido haciendo el gobierno federal.

“Con nosotros no se vale la presión, con nosotros no se vale el chantaje, con nosotros son las razones, las convicciones, las propuestas y ahí sí siempre encontrarán una mano extendida para construir en lo que es mejor para México, esa es la gran diferencia de Acción Nacional, a nosotros no nos van a doblar, a nosotros no nos van a vencer”.