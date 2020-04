Las redes sociales promueven el equilibrio informativo: Obrador

Ciudad de México.— De nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador debatió sobre los fines y objetivos de la prensa y de entrada repitió su consigna de que no debe de haber nada que regule el ejercicio de periodismo.

“Soy partidario de lo que decían los liberales: ‘La prensa se regula con la prensa’, y ahora tenemos la ventaja de contar con las redes sociales”, dijo.

Antes sí eran muy prepotentes los medios, dijo, se llegó a hablar del Cuarto Poder, no de los medios independientes, críticos al régimen, prepotencia en los medios impulsados por el régimen, tolerados por el régimen, medios que obedecían y callaban, que aplaudían, que se dedicaban a quemar incienso al presidente en turno y ahí no había ninguna posibilidad de equilibrio.

Reflexionó que para la prensa, el que era opositor era maltratado, vilipendiado, había campañas de linchamiento en medios de comunicación contra quien no se alineaba y trataban a los opositores de irresponsables, rojillos, locos, etcétera. Por eso ahora habla de las benditas redes sociales, porque eso permitió equilibrar. Ahora cualquier ciudadano puede dar a conocer su opinión.

Te puede interesar Operan en redes sociales con bots y fake news

Para que un ciudadano diera una opinión tenía que recurrir a un periódico y no le publicaban nada, no había ni siquiera un espacio para garantizar el derecho de réplica. Hasta en tiempos del Porfiriato, los periódicos -algunos- tenían sus espacios para los opositores; después, ni siquiera eso, dijo durante su conferencia matutina.

No hay que quejarse, dijo, pero en la prensa no hay equilibrio, desde luego. Afortunadamente ya no existe sólo la prensa convencional o los medios convencionales, están las redes sociales, donde sí se logra el equilibrio.

Respondió a una pregunta relacionada con un consenso en el que participen los medios convencionales para llegar a una capacitación profesional de los informadores para evitar las fake news, pero López Obrador se refirió a una posible regulación para evitar la desinformación.

Por eso respondió de bote pronto, que no hace falta tener leyes, reglamentar nada, sino por el contrario, garantizar la libertad de expresión y dejarle al ciudadano la decisión, pues la gente está politizada y bien informada.

“Fíjense que México ahora es de los primeros lugares en el mundo con menos analfabetismo político, todavía hay analfabetismo político, pero ya mínimo. Y eso que existe de analfabetismo político que no se confunda, no está en la mayoría del pueblo, no está abajo o no está abajo necesariamente, está repartido, y hay veces que es más el analfabetismo político en alguna determinada clase social.

Siete24.mx

ebv