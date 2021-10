Llama AMLO a simpatizantes frenar ataques contra Lilly Téllez

Ciudad de México.— Luego de enterarse de las amenazas contra un hijo de la senadora Lilly Téllez, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus simpatizantes a no agredir a los que piensan distinto y están en contra de sus iniciativas.

La legisladora sonorense denunció a través de redes sociales que simpatizantes de la llamada cuarta transformación han amenazado de muerte a su hijo.

Ante ello, el jefe del Ejecutivo sostuvo que en su gobierno se pueden manifestar con libertad todos aquellos que exponen sus diferencias, pero sin agresiones, porque en una democracia hay pluralidad y en las dictaduras prevalece un pensamiento único.

“Eso también lo digo porque la senadora Lilly Téllez se queja de que está siendo acosada, pues está mal que se haga eso, somos libres, cada quien puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias, pero sin agresiones”.

Durante la conferencia de prensa en el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que la transformación que impulsa su gobierno es pacífica y sin violencia, en el que cabe la protesta y la manifestación libre de las expresiones de los opositores, a los que hay que respetar.

“Aprovecho para decirle a todos los que simpatizan con nosotros de que cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar. No me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto.

El lunes el presidente López Obrador anunció que no asistirá a la ceremonia en el Senado para la entrega de la medalla Belisario Domínguez luego de que la senadora panista Lilly Téllez llamó a “hacerle frente al violador serial de la Constitución”.

Luego del llamado del tabasqueño a sus seguidores para que suspendan sus amenazas a la legisladora Téllez, en sus redes sociales, publicó su agradecimiento al jefe del Ejecutivo por frenar las amenazas en contra de su hijo y aclaró que nunca hubo intención de faltar al respeto a su investidura.

Agradezco este mensaje del Señor Presidente @lopezobrador_ y

reitero que nunca hubo intención de faltar al respeto a su investidura, ni a su persona. https://t.co/gmZWGdxAEq — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 6, 2021

