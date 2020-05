López Obrador defiende a la mujer como humanista no como feminista

Ciudad de México.— Durante el aislamiento domiciliario por recomendación del Consejo Sanitario General, se produjo un aumento en los casos de violencia intrafamiliar que generaron más de 120 mil llamadas de emergencia, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En respuesta a este incremento de llamados de auxilio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) minimizó los datos que le presentó una reportera y dijo que los conoce bien y los comenta todos los días con el gabinete de seguridad con relación a la violencia contra las mujeres, pero sostuvo que son falsas el 90 por ciento de las llamadas por violencia intrafamiliar y contra las mujeres que reciben los servicios de emergencia.

Aseguró que esa información la proporcionaron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la titular de Inmujeres, Nadine Gasman. Sin embargo, rechazó la veracidad de las mismas, porque “eso no ocurre en este país, donde la convivencia familiar es armónica, y no es como en otros países”.

Sin embargo, dio marcha atrás en su respuesta, pues tuvo que reconocer que no quiere decir que que no exista la violencia contra las mujeres, “no quiero que me vayan a malinterpretar porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo, pero el 90% de esas llamadas, que te sirven de base a ti son falsas, está demostrado”, sin decir cómo.

Estas llamadas, dijo, no es solo por tratarse de llamadas de tengan que ver con el maltrato de mujeres, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el metro sobre sabotajes y amenaza de bombas, la mayor parte son falsas, pero esto informado por las mujeres del gobierno federal, la secretaria de Gobernación y la encargada del Instituto de Atención a las Mujeres, Nadine, es porque que están preocupadas por este tema y atendiendo este tema.

“Vamos nosotros a continuar defendiendo a las mujeres. Sin ser feministas, somos humanistas“, dijo. Aseguró durante su conferencia matutina en Palacio Nacional que en su gobierno se trabaja para erradicar la violencia contra este sector de la población.

“Estamos en contra de la violencia que de manera irracional padecen las mujeres, estamos en contra del feminicidio, los crímenes de odio, eso debe de quedar muy claro por razones humanitarias si fuésemos conservadores a lo mejor no nos importaría el tema”, dijo.

“En otros países que no tengan esta cultura puede ser que al darse el aislamiento se provoquen agravios, confrontación, y violencia, yo no estoy diciendo que en México no haya esta confrontación, en todas las familias hay diferencias“, refirió.

Pidió a los medios que la información que se presenta sobre el tema sea lo más objetiva posible y que se hable con la verdad.

“En la mañana se tiene el informe de todo lo que pasa en el país, veo información de lo más tremendo de asesinatos, y de todo lo más grave que sucede en el país, entonces si yo tuviese esa información del incremento en la violencia pues lo tratamos, cada vez que podemos hacemos una revisión“, concluyó.

