López Obrador está arrinconado y en caída libre: Loret de Mola

Aguascalientes.— Juan Espinoza Jiménez, VIII obispo de Aguascalientes, realizó en una jubilosa pero regulada ceremonia en la Catedral Basílica de la Asunción, su profesión de fe y juramento de fidelidad a la Iglesia y al Romano Pontífice.

“Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido”, declaró Espinoza ante un pequeño representativo de fieles y ministros de la diócesis, así como del encargado de la Nunciatura apostólica en México, Roberto Lucchini; del cardenal arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega; y de media docena de obispos de México.

En el umbral del recinto fue recibido por el cardenal Robles y los obispos Sigifredo Noriega (Zacatecas), Luis Artemio Flores (Tepic), Gerardo Calzada (Tehuacán), José Leopoldo González (Nogales) y José de Jesús González (electo de Chilpancingo-Chilapa).

El nuevo obispo, sus hermanos del episcopado y el colegio de sacerdotes canónigos subieron al presbiterio para realizar y testimoniar la profesión de fe y el juramento de fidelidad. Entre el pequeño número de asistentes (se suplicó una reducida asamblea por los protocolos sanitarios por la pandemia de COVID-19) se encontraban el gobernador del estado de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, y su señora esposa, Yolanda Ramírez. Como invitados especiales también se encontraba la familia del obispo Juan Espinoza; su hermanos, sobrinas y sobrinos.

Al concluir la ceremonia, el obispo Juan Espinoza se dirigió hacia la Arena San Marcos para celebrar junto a más de 3 mil fieles la misa de Inicio de ministerio episcopal donde se leen y muestran las letras pontificias que le encomiendan este servicio.

Ante cerca de tres mil fieles hidrocálidos, el nuevo obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez manifestó su deseo de trabajar conjuntamente con una diócesis “de gran tradición religiosa, con grandes recursos: un presbiterio abundante, amplia vida consagrada, parroquias vivas, un sólido seminario y muchos movimientos laicales comprometidos en el servicio de la Iglesia y de los más necesitados”.

El obispo enumeró que los desafíos para la Iglesia de Aguascalientes transitan no sólo por los estragos de la pandemia de COVID-19 “sino por muchos otros males: individualismo, injusticia, consumismo, la falta de respeto a la vida, la indiferencia, la inseguridad, la desigualdad, la pobreza y la violencia desenfrenada”.

Espinoza aseguró que lo anterior no se logra sino acompañando a Jesús que se hace presente en todas las personas: “Con quienes nos rodean… y Jesús especialmente se hace presente entre los pobres y excluidos, los forasteros y migrantes, los enfermos y los que sufren… y también se hace presente en todos los que necesitan de nuestra ayuda”.

El nuevo obispo llegó a la Arena San Marcos luego de un recorrido por las calles de la capital del estado donde centenares de fieles lo saludaron y solicitaron su bendición bajo un intenso sol de mediodía.

Espinoza fue recibido en el recinto por cerca de tres mil feligreses, los sacerdotes de Aguascalientes, la vida consagrada presente en la diócesis y fue acompañado en la celebración eucarística por una treintena de obispos, incluidos el cardenal arzobispo emérito de Morelia, Alberto Suárez Inda; el cardenal arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega; representantes de las Provincias Eclesiásticas y de la Conferencia Episcopal Mexicana. Asistió el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, junto a su esposa Yolanda Ramírez; también se hicieron presentes otras autoridades estatales y municipales.

Para la ceremonia, Espinoza Jiménez solicitó al cardenal arzobispo emérito de Morelia, Alberto Suárez Inda, predicara la homilía en la Misa de inicio del ministerio. En su mensaje, el purpurado destacó que todo obispo debe contar con tres rasgos característicos del buen pastor: “El Buen Pastor conoce a sus ovejas y permite que les conozcan, tiene una gran preocupación por la unidad de su rebaño y tiene siempre inquietud por atraer a los alejados”.

Suárez Inda dijo al pueblo hidrocálido que son testigos de un acontecimiento de gran significado: “La llegada de un nuevo obispo a esta Iglesia particular es una manifestación de la fidelidad de Dios”; y agregó: “El inicio de este ministerio apostólico es todo un reto y en cierto sentido una aventura. Él no pidió venir, no lanzó su candidatura. Soy testigo de que para él fue algo totalmente inesperado”.