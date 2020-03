López Obrador llama “conservadores” a diputados panistas

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que pronto se pueda resolver la emergencia nacional que ha planteado el Coronavirus, que ha derribado a la Bolsa Mexicana de Valores y ha depreciado el peso que se mantiene arriba de los 21 pesos por dólar.

“Estamos informando todos los días sobre este tema y la verdad con mucho profesionalismo, y lo estamos haciendo antes que otros. No quiero comparar porque son odiosas las comparaciones, pero nuestro gobierno desde el inicio le dio atención al caso, aquí se habló muchísimas veces; llevamos tres meses informando todos los días y vamos a seguirlo haciendo con mucha responsabilidad”, señaló.

En consecuencia, dijo, “esperemos, deseamos que podamos controlar esta situación. Estamos actuando profesionalmente porque también, imagínense, los conservadores me echarían la culpa también a mí del coronavirus”, ironizó durante su conferencia de prensa matutina.

Como suele suceder con frecuencia, derivó el tema de la emergencia nacional por el Coronavirus a las culpas que le atribuyen sus opositores: “Ahora que se depreció el peso el lunes, la culpa, dicen los del PAN, es de Andrés Manuel. Se pasan, o sea, yo sé que no me ven con buenos ojos, pero eso es un exceso.

A las risas que generó su comentario, López Obrador atajó: “No, es en serio. Y así están los medios con honrosas excepciones, tampoco quiero generalizar, además es su derecho, nosotros vamos a garantizar el derecho a disentir porque no somos conservadores. Imagínense lo que le pasó por menos a Gutiérrez Vivo, lo acabaron, a Carmen Aristegui también la censuraron. Nosotros no censuramos a nadie, a nadie”.

Luego, reflexionó y de nueva cuenta, arremetió contra los periodistas, a los que les reconoce su libertad para disentir: ¿por qué estoy abordando este tema?, porque es la manera de que la gente se informe de que hay una campaña en contra nuestra y que no crea todo lo que publican los medios o se da a conocer en la radio o se ve en la televisión, porque hay un sesgo, no hay objetividad. Entonces, si no digo nada, entonces la gente va a pensar que está leyendo información objetiva, profesional, apegada a la verdad y no es así”.

