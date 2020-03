López Obrador minimiza daños ocasionados por feministas

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no hace falta una fiscalía general para indaga feminicidio, porque la criminalidad se investiga todos los días.

“Sería tanto como complicar los métodos de investigación al incrementar innecesariamente la burocracia. A diario el Gabinete de Seguridad analizan las estrategias para frenar la delincuencia”, dijo.

López Obrador analizó desde temprana hora el fenómeno histórico del feminismo que se manifestó en la Ciudad de México y varias ciudades del país y el mundo.

Incluso, minimizó los daños ocasionados por una minoría de mujeres que expresaron con violencia la rabia por la situación de violencia de género que está permeando en el país y responsabilizó de la misma a la corrupción de autoridades locales, estatales y federales que tienen que saber que ya cambió la realidad del país.

“Nosotros somos responsables y garantizamos el derecho que tienen todos los ciudadanos a la manifestación de sus ideas, a la libre manifestación de las ideas, hombres y mujeres. No vamos nunca a impedir que haya manifestaciones, somos respetuosos de los derechos que tenemos para ejercer a plenitud las libertades”.

Se pronunció en favor de quienes se manifestaron masivamente. Dijo: “Quiero felicitar a todas las mujeres que participaron en el movimiento de ayer en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y también hacer un reconocimiento a las encargadas de evitar la violencia que resistieron todo tipo de provocaciones y no cayeron en la trampa, incluso resultaron algunas heridas, pero no hubo represión, no se puede hablar el día de hoy de un Estado represor, nunca el Estado en esta nueva etapa va a reprimir al pueblo”.