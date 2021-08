Mauricio Toledo pide licencia… ante inminente desafuero

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- El diputado Mauricio Toledo solicitó licencia al cargo por tiempo indefinido a horas de un inminente desafuero.

Se espera que en un periodo extraordinario en San Lázaro se desahogue el desafuero donde es señalado de enriquecimiento ilícito a costa del erario de Coyoacán en el periodo que fue alcalde.

Toledo envió una petición de licencia para dejar al suplente Benito Ocampo Olivares como secretario de la Comisión de Gobernación y Población e integrante de la las comisiones de Asuntos Frontera Norte y Asuntos Frontera Sur.

“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de los derechos de diputados y diputadas, previstos en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6, así como en la fracción IV del artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a usted solicitud de licencia por tiempo indefinida para separarme del cargo de diputado federal, a partir de la fecha presente”.

No temo enfrentar la justicia “Soy inocente”. El día de hoy presenté la solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo como diputado federal. “La verdad siempre se impone ante autoridades imparciales”. pic.twitter.com/bNiF0VIoOC — Mauricio Toledo (@mauriciotoledog) August 11, 2021

En otra parte del texto dijo que el cree en la jsuticia “pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión”.

LEE Ken Salazar, nuevo embajador de EU en México

emc