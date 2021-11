México, tercer país con menores en orfandad por pandemia

Ciudad de México.- Si bien México tiene potencial para ser futuro productor de litio, este no es tan grande como se ha hecho creer con base en sus altas expectativas, aseguró en entrevista con Siete 24.mx, Armando Alatorre Campos, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (CIMMGM).

El presidente de este gremio de ingenieros de minas pidió ser mesurado, pues si bien considera que el litio será “el mineral del siglo”, nunca podrá sustituir al petróleo.

Te puede interesar: Mexicanos desarrollan superbatería flexible

“El litio no genera energía, el litio no equivale a petróleo ni a ninguna fuente de generación de energía, el litio en baterías ayuda a almacenar energía”, apuntó.

El presidente de la CIMMGM enfatizó que el litio es “platillo de moda”, debido a que existen previsiones que indican que en los siguientes años la demanda de autos eléctricos crecerá de manera exponencial.

Ing. Armando Alatorre Campos, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (CIMMGM).

Lo anterior significa que se tendrán que fabricar la misma cantidad de baterías eléctricas, y por ende, se disparará la demanda de litio en el mundo.





Producción en México será hasta el año 2025

Referente a nuestro país, Alatorre Campos enfatizó que el México no comenzará a producir sino hasta por lo menos 2025, que es el tiempo que estima se podría a extraer el litio a gran escala del yacimiento que tiene en Sonora.

México no es potencia en la generación de este mineral.

Respecto al yacimiento sonorense, el especialista resaltó que las expectativas que se han generado alrededor de este ha hecho “mucho daño al país”, pues ha creado la ilusión de qué México puede ser una gran potencia en litio cuando no es así.

Explicó que, en el caso concreto del Proyecto de Litio de Sonora, este tiene recursos por 243 millones de toneladas de arcilla, las cuales contienen sólo 0.3 por ciento de roca, lo que lo coloca como un yacimiento de tamaño medio, lejos de ser el más grande del mundo como se ha señalado.

“Es un yacimiento interesante, pero no es el monstruo que se cree. En el mejor de los casos entrará en producción en 2025, pero no es tan grande como se ha dicho, es de escala media, no es el más grande del planeta”, apuntó.





El litio lleva un proceso para sacarlo de las arcillas.

El ingeniero Alatorre destacó que el litio es un contenido que viene en las rocas por ello hay que darle un tratamiento para obtener primero el litio separado de la arcilla y después ese litio convertirlo en el carbonato o en el hidróxido que serían los que van al mercado principalmente.

Los legisladores deben estar más enterados de lo que implica el litio y su utilidad.

“Hemos estado insistiendo mucho con esa parte para hacerles ver esas diferencias técnicas y estamos en la mejor disposición de participar dialogas de como funcionan estas cosas y como funciona lo mejor posible, para el país”, añadió.

ARH