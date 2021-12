Morena elige a candidatos para el 2022; senadoras acusan imposiciones

Ciudad de México.— Morena dio a conocer a sus candidatos y candidatas para las elecciones de gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas del próximo año.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena y los representantes de las dirigencias nacionales del Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza revisaron los distintos escenarios que enfrenta la coalición a partir de los resultados que arrojaron las encuestas aplicadas en las entidades en las que habrá elección en el 2022, para seleccionar a quiénes coordinarán los trabajos para la formación de comités de defensa de la Cuarta Transformación.

“Al ganar cinco hombres seis de las encuestas, tuvimos la necesidad de establecer una regla de paridad; pero al mismo tiempo, potenciar la capacidad de triunfo que tiene nuestro movimiento en las diferentes entidades; necesitábamos una combinación que nos permitiera potenciar la capacidad de triunfo, minimizar riesgos y, al mismo tiempo, cumplir con una regla de paridad”, detalló Delgado.

En este sentido, dio a conocer que los responsables de llevar la Cuarta Transformación son:

Nora Ruvalcaba en Aguascalientes

Marina Vitela en Durango

Julio Menchaca en Hidalgo

Salomón Jara en Oaxaca,

Mara Lezama en Quintana Roo

Américo Villarreal en Tamaulipas

Asimismo, el líder morenista destacó que la coalición Juntos Hacemos Historia es una alianza de principios, a la que la une el sueño de la Cuarta Transformación y los valores que inspira el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esta no es una alianza de complicidades o intereses particulares, hoy, de cara a la nación, tuvimos una jornada inédita, donde mostramos las encuestas que se realizaron para dar certidumbre, para dar transparencia a la forma en cómo tomamos decisiones; en Morena la dirigencia no toma las decisiones, las toma el pueblo de México”.

Mario Delgado, aseguró que se recogió la opinión de la gente, pensando en cuál es la mejor opción para su movimiento sin ningún interés oculto y ningún interés particular.

Sin embargo, la senadora Susana Harp pidió al Comité Ejecutivo Nacional de Morena respetar el verdadero espíritu de la paridad de género.

Lo anterior al asegurar que es la segunda mujer mejor evaluada de las 6 entidades y los oaxaqueños prefieren que la candidatura sea de una mujer.

“La paridad de género debe impulsar a las mujeres que somos más competitivas y contamos con el mayor nivel de conocimiento y aceptación en nuestros estados. No podemos permitir una vez más, que las acciones afirmativas hacia las mujeres sean para las contiendas más desfavorables”, señaló Harp.

Por su parte, la senadora Marybel Villegas Canché rechazó los resultados de encuesta interna que elaboró Morena para elegir candidato a gobernador de Quintana Roo.

“Las y los quintanarroenses no queremos la continuidad del mal gobierno; no queremos imposiciones de candidatos y candidatas que no representan los principios, ni de Morena, ni de la 4T sobre “no robar, no mentir y no traicionar”, escribió Villegas Canché en Twitter.