Morena, “intolerante y totalitario” con sus propios legisladores: PAN

Ciudad de México.— El Secretario de estudios y análisis estratégicos del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Rodríguez Doval, señaló que Morena se está configurando como un partido totalitario e intolerante, que no permite la pluralidad de ideas al interior.

El panista destacó que de manera inquisitorial el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador está castigando a sus propios legisladores qué haciendo uso de su libertad y seguramente, escuchando a sus propios electores, tomaron la decisión de votar en favor de la protección de la vida, por lo que Morena ahora está arremetiendo contra ellos sin importar que militan en sus filas.

Rodríguez Doval consideró que Morena pretende imponer una agenda ideológica que va en contra de las convicciones y preferencias de la inmensa mayoría de los mexicanos.

Así lo muestran todas las encuestas, lo cual es claramente una contradicción, porque por un lado Morena y el Gobierno federal dicen representar los intereses de la mayoría de los mexicanos, pero vemos que con este tipo de impulso a estas agendas, van en contra de lo que piensa la mayoría de los electores, destacó.

Rodríguez Doval dijo que en el partido albiazul se pronuncian porque no haya una imposición de esta agenda, sino que verdaderamente se escuche lo que opinan los ciudadanos y de esa manera no se impongan autoritariamente agendas ajenas a lo que desean los mexicanos.

El panista lanzó un llamado tanto al presidente López Obrador como a la dirigencia de Morena, para que escuchen a los mexicanos y se convenzan de que la mayoría no está a favor de esta agenda.

Asimismo, pidió terminar con lo que calificó como un engaño y un doble discurso por parte de Morena y el Gobierno federal, pues por un lado se ve a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con un discurso abierto a favor del aborto, en el otro lado está el Presidente que evita definir su postura para no incurrir en ningún costo político, y ahora los legisladores de Morena que toman otra posición son reprimidos y castigados.

Es importante que Morena clarifique su postura ideológica porque da la impresión de que en estos momentos pretenden engañar a todos los mexicanos con tal de ganar el apoyo tanto de los que están a favor como de los que están en contra de este tema, creo que eso no es válido y hay que tener posturas claras en este tipo de temas como las tiene Acción Nacional, sostuvo Rodríguez Doval.

“Nosotros no engañamos a nadie, siempre hemos manifestado nuestra postura en defensa de la vida desde el momento de la concepción, aún a costa de que habrá mexicanos quienes no estén de acuerdo con esta postura; lo que no nos parece adecuado es que Morena pretenda engañar y que haya miembros a favor y en contra, y que busquen que todo mundo les vote con posturas poco claras, eso no es éticamente aceptable”.