Morena y AMLO desprecian a las mujeres: panistas

Ciudad de México.— Secretarias, senadoras y diputadas del Partido Acción Nacional se dieron cita frente a Palacio Nacional para dejar en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México un símbolo que representa a la mujer y cruces, en memoria de las miles de mujeres que son violentadas y desaparecidas en el país.

La secretaria de Promoción Política de la Mujer, Laura Esquivel, condenó que todos los días se estén matando a 11 mujeres y desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, han asesinado a 17 mil 138 mujeres y “no pasa absolutamente nada”.

“El presidente lleva cuatro años escondiéndose, no nos quiere ver, no nos ve, pero sí nos escucha y nos escuchó hace años gritar una y otra vez que un violador no sería gobernador y no, no es gobernador pero sí es senador de Morena”, condenó Laura Esquivel, al referirse a Félix Salgado Macedonio.