Muestra Obrador relación de Claudio X. González con PRI, PAN y PRD

Ciudad de México.— Convencido de que los conservadores que militan en los partidos Revolucionario Institucional, de Acción Nacional y Revolución Democrática se oponen a las becas para estudiantes pobres, a las pensiones a los adultos mayores y a los niños discapacitados, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a Claudio X. González como su socio.

El fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aparece en una fotografía junto a los dirigentes de los partidos, según López Obrador, que se organizaron en una alianza para quitarle la mayoría legislativa al Morena.

En la conferencia de prensa matutina, reiteró su llamado a que Estados Unidos cese el financiamiento a MCCI mediante su agencia de colaboración para el desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés) a través de su Embajada en México.

“Está bien, no hay ningún problema que se agrupen y que actúen en contra de nosotros”, dijo.

El Primer mandatario aseveró que es violatorio de la Constitución que del extranjero se entregue dinero a opositores y grupos políticos, por lo cual envió una nota diplomática al gobierno de Joe Biden para solicitarle suspenda el financiamiento a MCCI.

“Estoy en espera de la respuesta del gobierno de Estados Unidos y no estoy de acuerdo en que lo estén pensando y estemos en elecciones y sigan recibiendo dinero quienes están llevando a cabo labores de tipo electoral porque es evidente, no hay de este grupo nadie que no esté en contra de nosotros”.