¿Murió el empresario José Kuri Harfusch por Covid-19?

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que en el país se haya registrado el primer deceso por Coronavirus, luego de que ayer trascendió la presunta muerte del empresario José Kuri Harfusch, de 71 años de edad.

“Lo que quiero es que no se politice el asunto porque es evidente de que hay un interés político y eso no ayuda. Afortunadamente, el señor no ha fallecido y deseo que no le pase nada, como le deseo a todos los mexicanos”, expresó.

Hizo un llamado para que “nos unamos y no padezcamos, que salgamos adelante ante cualquier adversidad, pero este ambiente no ayuda.

Critica el presidente AMLO a Joaquín López Dóriga por haber difundido supuesta muerte del empresario José Kuri, a quien le desea se recupere. Indica que hay medios y columnistas enojados porque antes recibían millones. pic.twitter.com/GwsHNze0jS — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 16, 2020

“Hay que actuar con ética y con responsabilidad, insisto. Entiendo el por qué es la molestia que provocan los cambios que estamos llevando a cabo, sobre todo el combate a la corrupción, eso es lo que los tiene como desquiciados, pero este es un asunto muy importante que hay que atenderlo de manera responsable”, enfatizó.

🔴⚠️ Este es el comunciado íntegro emitido por @SSalud_mx hace algunos momentos, en el que hace referencia al empresario José Kuri Harfusch pic.twitter.com/csT4GDcGW4 — Adela Micha (@Adela_Micha) March 16, 2020

El mandatario pidió no politizar el tema, hacer a un lado las diferencias partidistas y no mezclar lo que tiene que ver con el interés general referente a la salud del pueblo.

“Es el amor al prójimo. ¿Cómo desearle la muerte a alguien nada más por razones políticas? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Dónde está el humanismo? No puede ser que la ambición al dinero los obnubile al grado de que se actúe en contra del prójimo. Eso sí es una enfermedad peor que el coronavirus”, expresó.

emc