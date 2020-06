Nestora Salgado delicada por Covid 19

Ciudad de México.— A partir de hoy se empezaron a desocupar camas de los hospitales en algunas zonas del país, principalmente en el Valle de México, que aún permanece en semáforo rojo, igual que otros 13 Estados de la República, informó Hugo López Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud.

En riesgo alto hay 18 estados en anaranjado y 14 que están en rojo, que significa el riesgo máximo que se había identificado durante la Jornada de Sana Distancia para todo el país.

En los primeros hay buena reserva hospitalaria y en los segundos menos, pero aún hay capacidad para dar atención a todos los enfermos de Covid-19 y a los de otras enfermedades.

Se comenzó con 645 hospitales para atender a los pacientes de Covid-19 y con el tiempo se expandió el número a 899 para la atención específica de personas con infección respiratoria aguda grave, informó.

“Esto ha sido un esfuerzo enorme y agradecemos a todos los miembros del personal de salud, no solamente enfermeras, enfermeros, médicas, médicos que trabajan en la atención de pacientes, sino también los equipos administrativos y de apoyo que han permitido en todas las instituciones del sector salud, incluidas las civiles y las militares, expandir esta capacidad hospitalaria”.

López Gatell afirmó que no se ha registrado una situación extrema en donde en cualquiera de los estados de la República haya personas que no se pueden atender porque no hay una cama disponible.

“Cuando decimos cama es no solamente la cama física en el hospital, sino el personal de salud especializado, los equipos técnicos, los materiales, los ventiladores y, desde luego, todos los insumos necesarios para la correcta atención de los pacientes. Hemos logrado tener esos espacios y conforme la epidemia transcurrió hemos ido expandiendo capacidades”.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Gatell informó sobre las distintas actividades que se pueden tener de acuerdo a los colores, de acuerdo a los niveles de riesgo.

La actividad turística en hoteles estaba limitada a 25 por ciento de aforo en los estados que están en rojo o que lo estaban, en naranja ya pueden ocuparse al 50 por ciento.

Los servicios de alimentación, los alimentos preparados, restaurantes, cafeterías, etcétera, que no estén más que con servicio a domicilio en el semáforo rojo y que pueden pasar al 50 por ciento de su ocupación durante el semáforo naranja.

Otros servicios a las personas, como los servicios de peluquerías, estéticas, barberías, etcétera, cerrados durante rojo con servicio a domicilio posiblemente y 50 por ciento preferentemente con citas para evitar conglomeraciones durante el semáforo naranja.

Los parques son un elemento importante de esparcimiento, de la posibilidad de hacer actividad física, exponernos a la luz solar, disfrutar un espacio de la naturaleza al interior de zonas urbanas y es importante también para el estado de ánimo y el estado mental, incluso.

Entonces, desde el semáforo rojo ya se había considerado que estén con ocupación, pero quizá limitada al 25 por ciento de lo que habitualmente se usan y se empiezan a expandir estos usos en semáforo naranja.

“Pero una cosa muy importante. El parque es un espacio público en donde podría haber conglomeraciones, y aquí lo que pedimos es a la población tener conciencia de esto: si usted sale al parque, sale a un espacio público, procure hacerlo en forma individual o en grupos familiares muy pequeños para que no haya contagios”, es la recomendación.

En todo momento, cuando haya personas en la vía pública, puede haber contagios. Si provienen de grupos familiares o sociales diversos que no se habían encontrado, puede ser que se encuentren y alguno de ellos está contagiada, contagiado y le transmite a los demás. Entonces, simplemente hay que mantenernos a sana distancia y no agruparnos, concluyó.

