Ningún cártel ha surgido en mi administración, destaca López Obrador

Ciudad de México.— Al iniciar su informe con motivo del tercer aniversario del triunfo histórico y democrático, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un balance de la estrategia para atender la pandemia. Afirmó que es público y notorio que su gobierno respondió a tiempo.

El informe inició casi 20 minutos después de las 11:00 como estaba previsto en el patio de honor del Palacio Nacional con un toque de silencio por los fallecidos durante la pandemia de coronavirus.

En un mensaje de 39 minutos y 4 interrupciones de aplausos anunció sus logros, iniciando con los datos de la pandemia de Covid-19.

El gobierno levantó de las ruinas el decaído sistema de salud con un aumento de 70 mil millones de pesos de presupuesto en el sector, se terminaron, reconvirtieron y equiparon hospitales; se contrató y capacitó a más de 70 mil trabajadores de la salud.

“Se logró que ningún enfermo se quedara sin una cama, equipo de respiración o personal de salud que lo atendiera; aun cuando en estos sensibles y tristes acontecimientos no es correcto hacer comparaciones, me limito a decir que nuestro país no está colocado, ni en América ni en el resto del mundo, en los primeros lugares en mortalidad por Covid”.

Con la presencia de integrantes de su gabinete legal y ampliado indicó que se han presentado signos alentadores de recuperación de la crisis sanitaria y económica: de abril a junio se redujo considerablemente el número de contagios y lo más importante es que se han registrado menos fallecimientos.

“Hasta hoy hemos recibido 57 millones 336 mil 595 dosis de vacunas Pfizer, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Cansino; de farmacéuticas y gobiernos extranjeros que han demostrado, con hechos, su solidaridad con México”.

Destacó el apoyo de Cuba, Argentina, Estados Unidos, Rusia, China e India. Se ha vacunado 35% de toda la población mayor de 18 años; ya concluyó la vacunación en Baja California y reiteró el compromiso de vacunar -aun con una dosis- a los mayores de 18 años del país, para octubre, con el propósito de llegar al invierno más protegidos.

En la actualidad cuenta como un logro tener 19 estados en semáforo verde, 8 en amarillo, 5 naranja, y ninguno en rojo, que es también un buen indicador para la normalización de la actividad productiva, educativa y social del país.

Al mencionar cómo se recupera la economía, resaltó que el año pasado la producción agropecuaria aumentó 2 por ciento, y lo ha hecho otro tanto en lo que va de este año; el sector industrial está en franca recuperación y lo mismo el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros servicios.

López Obrador señaló que de acuerdo a estimaciones, la economía crecerá 6 por ciento.

“No hemos contratado deuda pública adicional; como no sucedía en tres décadas, el peso no se ha devaluado durante los primeros dos años y medio de nuestro gobierno, y el salario mínimo ha aumentado en 44 por ciento en términos reales, como no se veía en 36 años”.

López Obrador afirmó que no han aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diésel, la luz; el gas ha aumentado por encima de la inflación, pero ofreció que esto se corregirá.

El índice de la Bolsa de Valores ha crecido en 20%; la inflación se mantiene estable; se redujo 3.75% la tasa de interés que fija el Banco de México; las reservas del Banco de México que a finales de la administración pasada eran de 173, 775 millones de dólares, el día de hoy son de 192,886 millones de dólares; es decir, aumentaron 11 por ciento.

De los 20 millones 613 mil 536 trabajadores inscritos en el IMSS antes de la pandemia, se perdieron un millón 395,404 empleos, pero ya se recuperaron 957 mil 248, el 69%, de modo que sólo faltan 438 mil 156, el 31% para estar como antes de la crisis sanitaria.

“Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo; gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad”.

Hoy anuncia el Banco de México que las remesas que llegaron al país en mayo, alcanzaron la cifra récord de 4 mil 514 millones de dólares.

El primer mandatario aseguró que durante la pandemia no se han registrado asaltos a comercios ni de vandalismo por hambre o desatención de las necesidades básicas de la gente, además de que hay gobernabilidad en el país.

Por lo que hace a la seguridad, López Obrador manifestó que en su gobierno no se han gestado nuevos grupos delincuenciales. Afirmó que hay gobernabilidad en el país. Aunque ha bajado la incidencia delictiva, reconoció un aumento en los feminicidios.

López Obrador dijo que se ha avanzado, pese al problema que se heredó ya que estaban integradas la mayoría de los grupos delincuenciales cuando inició su gobierno.

“No creo que se hayan creado grupos en estos dos años y medio, el cartel Jalisco o del Pacífico, o el de Guanajuato, los que ya había, los que estamos enfrentando, no declarándoles la guerra”.

Dijo que se enfrenta la violencia con medios más humanos, además de que se atiende a los jóvenes.

Sostuvo que ha bajado la incidencia delictiva en lo que va de su gobierno, “los homicidios han disminuido 2 por ciento, el robo de vehículos 40 por ciento, el secuestro en 41 por ciento, el robo a casa habitación en 26 por ciento, aunque todavía tenemos aumento del 14 por ciento en feminicidio y 10 por ciento en extorsión.

Agradeció el trabajo de los integrantes del gabinete de seguridad, así como del gabinete legal y ampliado.

Destacó que aunque no hubo conflictos tras la elección del 6 de junio, alertó que se conformó un bloque opositor. No obstante, afirmó que se vivió un proceso electoral sin conflictos ni se concretó una elección de Estado.

Afirmó que se registró en menor medida la compra del voto mediante la entrega de despensas o tarjetas, pero no fue determinante como sucedía en tiempos pasados. Dijo que no hubo masacres ni se desató la violencia contra los ciudadanos para infundir miedo durante la jornada electoral.

ebv

