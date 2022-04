No callaré ante aberraciones, responde AMLO a fallo de la Suprema Corte

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “una aberración” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminara el candado que prohibía a los exservidores públicos trabajar en el sector privado.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, López Obrador advirtió que no se quedará callado ante esta situación. “Cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana”, dijo.

“En nuestra ley de austeridad se estableció que un funcionario público después de dejar su empleo no podía irse a trabajar a una empresa vinculada a su sector. No estoy de acuerdo con eso. Hay que buscar la forma, yo no voy a quedarme callado ante estas aberraciones” enfatizó el mandatario.