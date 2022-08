“No es lo mismo bailar la marcha de Zacatecas que el Tilingo lingo”; Rementería ante Ley Nahle

Ciudad de México.— Cuestionado sobre la recién aprobada iniciativa ante el Congreso de Veracruz, para reconocer a las personas no nacidas en la entidad como veracruzanas, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, remarcó que fue una ley a modo para beneficiar caprichos políticos.

“Les diría a todos que no es lo mismo acabar con la corrupción que personificarla, no es lo mismo vivir en pie de lucha que luchar contra el ciudadano de a pie, no es lo mismo la honestidad valiente, que la deshonestidad cobarde, no se baila igual la marcha de zacatecas que el tilingo lingo, no es lo mismo comerse un asado de boda a tomarse un lechero en Veracruz”, comentó el panista sobre la también llamada “Ley Nahle”.