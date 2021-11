“No me pondrán contra la pared”; López Obrador responde al PRI

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si los legisladores no aprueban la Reforma Eléctrica, “no es conmigo”, dijo, “es con el pueblo”, demostrarán que no son representantes del pueblo, sino que están a favor de las empresas que pagan menos por la luz.

Así respondió el jefe del Ejecutivo luego de que el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, amenazó con no aprobar la Reforma Eléctrica debido a la inobservancia de sus reservas en el presupuesto 2022.

“Me llamó la atención que un diputado, señor Moreira que es el que manda en el PRI, amenaza y dice como no hubo negociación, no hubo partidas de moches, entonces que se olvide el presidente no vamos a aprobar la reforma eléctrica, pues si no es conmigo, es con el pueblo, si no aprueban la reforma eléctrica van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras”, dijo López Obrador.