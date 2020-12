No se necesita oficina de Alfonso Romo y tampoco habrá reemplazo: AMLO

Ciudad de México.— Tras la renuncia de Alfonso Romo como jefe de la oficina de la Presidencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no habrá reemplazo en el cargo.

Sin embargo, reiteró que Romo seguirá apoyando como enlace con el sector empresarial desde la independencia de su trabajo como empresario.

“Ya no vamos a tener esa oficina, porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también. Romo no cobraba y la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina”, informó López Obrador.