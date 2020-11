“No tengo diferencias con Biden”: López Obrador

Ciudad de México.— El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no hará un pronunciamiento oficial respecto al virtual Presidente Electo de Estados Unidos hasta que las autoridades electorales decidan al ganador de la presidencia.

López Obrador señaló que su gobierno no puede actuar de manera impudente ya que no se puede inmiscuir en la política de otras naciones “tenemos que ser respetosos de de las decisiones de gobiernos extranjeros”.

Por ello, no se pronunciará en favor ni en contra de ninguna persona; incluso aseguró que tiene buena relación con el presidente Donald Trump y no hay diferencias con Joe Biden, “no hay ningún problema”, aseguró.

El mandatario aseguró que la relación con Estados Unidos no será mala en ningún caso con Estados Unidos, pero “no nos vamos a meter”, insistió.

“No puedo actuar de forma imprudente y no es sólo tema de forma, sino también de fondo, porque como presidente tengo la facultad y la obligación de ajustarme a la Constitución en cuanto a política exterior. Y es muy claro el artículo 89 fracción décima que la política exterior debe guiarse por la no intervención en la política de otros países”.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que hay buenas relaciones con el gobierno de Donald Trump y que no existe ninguna diferencia ni con el partido Demócrata y con el partido Republicano, porque espera que las autoridades electorales designen a Biden presidente electo.

“Ya se va a saber quién será el próximo presidente y se establecerá la relación de México, que será muy buena, pero no me voy a meter a pronunciarme como si fuese juez electoral. Si la Constitución establece que hay que ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadunidenses, que son sensatos”.