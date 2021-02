“No voy a usar cubrebocas”, López Obrador

Ciudad de México.— En su reaparición en el Salón Tesorería, el presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeció el apoyo moral del pueblo, mandatarios y jefes de estado de otros países durante su padecimiento por Covid-19.

En la conferencia mañanera y tras superar el Covid-19, López Obrador insistió en que no usará cubrebocas, pues, según médicos, ya no contagia.

“Primero gracias a Dios y a la ciencia de los médicos, porque salí sano. Tengo en mente a los que han fallecido por la pandemia y a sus familiares que sufren por sus pacientes por estar internados por mucho tiempo, por lo que les expreso mi solidaridad”, fueron sus primeras palabras.

Luego relató que en su caso fue bien atendido y de manera oportuna, porque tuvo síntomas un sábado por la noche, aunque se hizo la prueba en San Luis Potosí y salió negativo; al día siguiente se hizo otra prueba, una rápida y salió negativa, pero en el test de nariz y garganta resultó positivo el domingo. Habló con el doctor Alcocer, quien lo atendió junto con un grupo de médicos.

“Me estarán monitoreando por lo que agradezco el apoyo de los mexicanos que sabemos la importancia de los institutos nacionales, y a las enfermeras, de las que no apunté sus nombres, pero que me trataron con simpatía y afecto”.

Luego, López Obrador afirmó que no adelantará su vacunación y que lo hará cuando le toque turno, porque tiene que dar ejemplo y ser congruente con el ofrecimiento de que no haría uso del influyentismo; porque no quiere dar mal ejemplo y más ahora que ya cuenta con anticuerpos.