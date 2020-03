Obrador pide apoyo a senadores del PAN

Ciudad de México.— Luego de que los diputados –menos los del PAN- aprobaron la reforma al artículo Cuarto Constitucional, que consagra las pensiones a los adultos mayores y becas a estudiantes y niños con discapacidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los Senadores ese partido a rectificar y no hacer lo mismo que sus compañeros en el Congreso.

“A lo mejor no lo analizaron bien, no lo pensaron, no tuvieron la información y están en no aprobarnos nada, en no apoyarnos en nada, lanzarse en contra de nosotros”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional comentó también que en el caso de la atención para adultos mayores, a los que se destina un presupuesto de 129 mil 350 millones de pesos, esto es en beneficio de más de ocho millones.

La pensión para personas con discapacidad, sobre todo a niñas y niños, alcanza los 14 mil 197 millones de pesos para este año. Hasta ahora, son 800 mil niñas y niños los beneficiarios de esta pensión.

En el caso de las becas para el bienestar en todos los niveles de escolaridad, se destinan 67 mil 247 millones de becas para casi 11 millones de estudiantes de familias de escasos recursos económicos.

Para Jóvenes Escribiendo el Futuro, esto es para nivel básico, el nivel medio superior, como es universal, en este caso es a todos los que estudian en preparatorias, en escuelas técnicas, son 28 mil 995 millones, casi 29 mil millones para los preparatorianos.

“Sí saben que nos interesa mucho atender este nivel de escolaridad, porque es el nivel de escolaridad de mayor deserción, donde se presentaba el mayor nivel de deserción, de abandono de la escuela y coincide con la adolescencia, y por eso estamos poniendo más atención en este nivel”.

En el caso de los medicamentos y atención médica, se invierten 237 mil millones de pesos, se incluyen los 40 mil millones adicionales para este año, según informó AMLO.

Entonces, esta cantidad total de un presupuesto de 447 mil 834 se va a destinar en forma permanente a estos programas para el cumplimiento de estos derechos, que ya están consagrados en la Constitución, concluyó.

Siete24.mx

ebv