Oposición sólo estorba: AMLO

Ciudad de México.— Respecto al pacto de la oposición para bloquear las reformas del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “se dedican a estorbar”.

Este jueves, la alianza Va por México presentó una moratoria constitucional en la que se establece que la 65 Legislatura no aprobará ninguna iniciativa de reforma a la Constitución.

López Obrador aseguró que estas actitudes no ayudan al pueblo de México.

“No es nada nuevo, es lo que han hecho, estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba pero no quieren cambiar, siguen con sus estrategas, sus asesores, politólogos, expertos”, dijo

Dijo que bloquear la reforma electoral sería solo para tener la posibilidad de seguir haciendo fraudes, y burlarse así de la voluntad del pueblo.

Respecto a la Guardia Nacional en caso de que no pase a formar parte de la Sedena, dijo que sus opositores lo que quieren es que resucite la antigua Policía Federal y que la Guardia Nacional esté en manos de personas como García Luna.

