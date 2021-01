Organismos autónomos no son concesión gratuita del neoliberalismo

Ciudad de México.— La Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Rosa María Cruz Lesbros, sostuvo que los organismos públicos autónomos han sido construidos por y desde la ciudadanía.

Explicó que las instituciones autónomas son un puente entre el Estado, el gobierno, los tres poderes y la ciudadanía.

“Son los que le dan voz a la ciudadanía para exigir a las instituciones públicas que cumplan con su mandato, con su función de Estado”, expresó.

El nuevo diseño institucional, dijo Juárez Mojica, además de ser ajeno a cualquier coyuntura política o intereses económicos, ha dado resultados y trabaja en proyectos conjuntos con el Poder Ejecutivo, para cumplir con los objetivos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

“Somos coadyuvantes de esas metas nacionales conforme al deber ser y con autonomía. No me imagino una nueva normalidad sin transformación digital y tampoco me imagino la transformación digital sin certeza jurídica”, apuntó.