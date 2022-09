PAN pide a legisladores del PRI anteponer interés nacional por encima de particulares

Ciudad de México.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado reiteró que no será un suicida político por lo que no se confrontará con el Presidente.

A pesar de los señalamientos en su contra por abstenerse de votar en las reformas a Leyes secundarias de la Guardia Nacional.

Monreal consideró que al país no le conviene ahondar en la polarización por lo que seguirá actuando como integrante de un Poder autónomo y con prudencia y decencia política.

Te puede interesar: Adelanta Ricardo Monreal parte de su Proyecto de Nación

“Soy integrante de un Poder autónomo, no le conviene al país que pudiera yo contestarle, responderle, confrontarse o alegar las razones de mi voto”, afirmó.

Monreal se dijo respetuoso de los dichos de Andrés Manuel López Obrador y ante los señalamientos hostiles yo solo le expreso, dijo, mi aprecio y respeto, señaló.

“No conviene entrar en una etapa de mayor polarización, el país ya no quiere más eso. El país ya no quiere mayor encono, alimentar los canales de odio y de crispación. Yo no creo en eso”, advirtió.

“Mal haría que yo pudiera reclamarle o replicarle al nivel de hostilidad que se puede expresar una persona frente a un Poder, por eso yo frente a esta actitud de señalamiento lo único que hago es expresarle mi aprecio y respeto”, indicó.

Al cuestionarle si es el equipo de Claudia Sheinbaum es el responsable directo de la embestida en su contra por actuar en congruencia y abstenerse en la votación para que el control operativo de la Guardia Nacional la asuma la Secretaría de la Defensa Nacional.

Monreal Ávila aseguró que sí, pero calificó como equivocada la estrategia, pues consideró que el pretender imponerla como candidata sólo pone en riesgo el legado democrático del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente, el senador zacatecano consideró que un año será el lapso en que podrá definir su postura política y decidir si se mantiene o no en Morena porque será la fecha en la que se definan los candidatos presidenciales.

Sin embargo, reiteró que no se prestará a simulaciones en caso de que su partido insista en la encuesta como método para elegir a su abanderado.

ARH