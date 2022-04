PAN responsabiliza a AMLO y Mario Delgado de atentado contra legisladores

Ciudad de México.— El Partido Acción Nacional responsabiliza al presidente Andrés Manuel López Obrador; y al dirigente de Morena, Mario Delgado, de cualquier acto, agresión o atentado que sufran los legisladores o el dirigente nacional Marko Cortés, por la peligrosa campaña de odio y violencia que han iniciado en su contra.

“Esta es otra muestra más, de la autocracia en la que quiere que vivamos el presidente López Obrador, donde no solo no se respeta la libertad y el derecho a disentir, sino se busca reprimir amedrentando, persiguiendo y hostigando a los legisladores de oposición, unidas las y los mexicanos debemos recordarle a López Obrador que aunque él viva en un palacio, México no es una monarquía, México es y seguirá siendo una democracia, donde se respeta a todos y sus diferentes formas de pensar”, denunció el PAN.