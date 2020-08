Peña Nieto tendrá que declarar: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tendrán que declarar si son llamados a comparecer por la Fiscalía.

“Que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores”, sentenció López Obrador al hablar del caso Lozoya.

Dijo que se habla un de un video que involucra a varios políticos en el caso Odebrecht, pero hay que cuidar mucho el debido proceso, “pero también hay que transparentar lo más que se pueda”.

Tienen que ir a declarar Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por denuncia de Emilio Lozoya: AMLO. pic.twitter.com/133FeAdWom — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) August 12, 2020

Detalló que todos los señalados de corrupción en el caso senadores, diputados, expresidentes pues tendrán que declarar, “eso no significa que ya sean culpables”, pero tienen que declarar.

Antes aseguró que respetará las decisiones que tomé la Fiscalía General de la República sobre las acusaciones.

“Bueno pues yo respeto la decisión de la fiscalía, ya ustedes conocen mi postura a cerca de juicios a ex presidentes lo he externado, lo dije desde la campaña y en el discurso de toma de posesión hable también sobre el tema y he dicho que en el caso de los expresidentes que sean juzgados debe de consultarse a los ciudadanos…”.

Se habla de un video, yo quisiera verlo, hay que transparentar: AMLO. Señala que seguramente Felipe Calderón y EPN serán citados a declarar por los señalamientos de Emilio Lozoya. pic.twitter.com/VOcmpGzwLb — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) August 12, 2020

emc