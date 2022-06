Pese a violencia, legisladores de Morena reconocen avances de AMLO en seguridad

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de inicio de apertura de instalaciones y archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico por hechos ocurridos entre 1965 y 1990, en donde afirmó que se trata de una de las acciones para hacer justicia a víctimas y sus familiares por actos de represión y autoritarismo.

“Esa es la instrucción: que no ocultemos nada, absolutamente; cero impunidad y que podamos entre todos aclarar esta situación y que podamos, yo espero que en poco tiempo, tener un relato completo con recomendaciones, con acciones que se deban de tomar para que de esta manera honremos la memoria de los que perdieron la vida, lucharon por un ideal o por cumplimiento de un deber”, subrayó.

En las instalaciones del Campo Militar No. 1 en Naucalpan, Estado de México, el mandatario refirió que esta acción significa un primer paso hacia la verdad con la participación de víctimas y familiares.

“No queremos que esto quede en la superficie, no queremos la simulación. Queremos ir al fondo con la participación de todas y todos, que hagamos ese compromiso porque es lo mejor, eso nos alivia a todos”, apuntó.

“Muchos no se rindieron, continuaron luchando y, gracias a ellos, ahora estamos viviendo una etapa nueva en la historia de nuestro país. (…) Estos momentos son fruto de aquellos tiempos de sacrificio de mucha gente. Entonces ya están cambiando las cosas en el país”, expresó.

El jefe del Ejecutivo reconoció la constitución de la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico por hechos ocurridos entre 1965 y 1990. Adelantó que pedirá de manera respetuosa a la Fiscalía General de la República colaborar en este equipo de trabajo.

“Es un acto de reconciliación nacional que se necesita, porque no se le puede dar la vuelta así nada más; tenemos que conocer toda la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, para que no vuelva a haber represión y autoritarismo en nuestro país”, planteó.