Pide Lorenzo Córdova dejar la descalificación de la autoridad electoral

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emprendió una campaña llamada “Apaga o paga” con la intención de generar conciencia sobre el consumo de electricidad en los hogares, pero no fue muy bien recibida por la población.

Porque algunos de los consejos que dieron parecieron imprácticos para muchos internautas, como lavar a mano o usar menos la plancha.

Las autoridades sostuvieron que este electrodoméstico es uno de los que más consumen electricidad, por lo que aconsejaron lavar a mano o esperar a que hubiera cargas completas para usarla.

Recuerda: colgar la ropa en ganchos cuando sale de la lavadora te facilitará plancharla y te permitirá ahorrar electricidad.

Sin embargo, esto no fue muy bien recibido por la población mexicana, que rápidamente comentó: “El tiempo que no hubo agua en MTY, no se usó la lavadora automática y aun así no bajó el consumo de energía siguió el recibo alto”, “Laves o no laves a mano o en lavadora el costo de luz se elevó mucho”.

Otros aseguraron que los nuevos equipos tienen la tecnología para consumir muy poca energía.

La CFE al parecer no prestó atención a que su campaña no fue bien recibida y aseguró que para que los usuarios paguen menos deben “usar menos la plancha” y colgar la ropa en ganchos.

Pero de nueva cuenta la gente reaccionó y consideró que esas recomendaciones son muy anticuadas y además no tienen un impacto verdadero en el consumo.

