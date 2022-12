Plan B electoral de AMLO no tendrá vía rápida en Senado: Monreal

Ciudad de México.— El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que en el Senado se analizará con responsabilidad y mucho cuidado la minuta que en materia electoral envíe la Cámara de Diputados, y que no se le dispensarán ni abreviarán los trámites legislativos.

“Vamos a cuidar el procedimiento legal, el procedimiento ordinario. No habrá atropellamiento, no habrá esto llamado vía rápida, que se dispensen o se abrevien o se evite el procedimiento ordinario. No, vamos a hacerlo con mucho cuidado y con mucho respeto a nuestra investidura y a nuestro órgano colegiado”.