Policía Federal fue un “rotundo fracaso”, reiteró el Gobierno Federal

Ciudad de México.— México cuenta con dos instituciones como la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional para garantizar la soberanía, la protección de los mexicanos no sólo para seguridad nacional, también para la seguridad pública, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Creo que se estaba desaprovechando la utilización de estas instituciones para atender el principal problema que heredamos: el de la inseguridad y el de la violencia”, en respuesta a sus críticos por haber decretado el retorno a las calles del Ejército para atender necesidades de la seguridad pública, para acusar a la 4T de militarizar al país.

Afirmó que la creación de la Policía Federal con ese enfoque de que no se iba a militarizar el país, pero resultó un rotundo fracaso, no se creó un organismo, una institución para realmente defender a los mexicanos, protegerlos, “sino fue una corporación que se hizo sin disciplina, que se plagó de corrupción; ya no voy a hablar de quiénes manejaron esa corporación”.