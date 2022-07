Por violencia contra la dignidad, diputadas del PRI denuncian ante la FGR a Layda Sansores

Ciudad de México.— Diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de legisladoras.

Las diputadas federales del PRI, acompañadas por el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, el coordinador parlamentario, Rubén Moreira, y legisladores de este instituto político levantaron la voz para denunciar la violencia política en razón de género que se perpetra desde el poder.

Luego de entregar una denuncia formal ante la FGR en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por este hecho, las integrantes del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados adelantaron que presentarán quejas en las 32 comisiones estatales y nacional de Derechos Humanos.

LEE ¿Líder de PRI planeo extorsionar a empresarios?… esto respondió “Alito”

Además, harán del conocimiento de las amenazas ante la CEDAW y la alta comisionada de la ONU, Michell Bachellet.

De igual manera, presentarán denuncias penales y civiles a personas identificadas que desde las redes sociales han agredido a las legisladoras, generando temor por incitar al odio.

La semana pasada, Layda Sansores, gobernadora de Campeche, aseguró que tiene pruebas de que Alejandro Moreno, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo fotografías íntimas de sus compañeras diputadas federales.

“Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, dijo la gobernadora.

T-e f-e-l-i-c-i-t-o qué bien actúas… nos vemos a las 8 pm. — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 12, 2022

En conferencia de prensa, Alejandro Moreno, ratificó su respaldo absoluto y solidario de manera incondicional a las legisladoras del tricolor, quienes han sido calumniadas por la gobernadora de Campeche.

Durante el encuentro con medios, subrayó que Layda Sansores está envuelta en su “descabellada y grotesca” maniobra política.

Recordó que el gobierno “indolente e incapaz” de Morena llegó al poder con un discurso de promesas hacia las mujeres y cuatro años después es enemigo de ellas quien promueve abrazos para aquellos que las asesinan.

Las Diputadas y los Diputados Federales del PRI acudimos a la @FGRMexico para presentar la denuncia contra @LaydaSansores, por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres. pic.twitter.com/I1OJKEoSnL — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 12, 2022

En su oportunidad, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, condenó las calumnias de realizadas por la morenista. Criticó que no es justo que se amenace y califique a una mujer con fines de denostar su integridad, además de utilizarla con fines políticos.

En tanto, la diputada Montserrat Arcos externó su preocupación ante los señalamientos violentos en contra de las mujeres y argumentó que en un clima de violencia, no se puede alimentar más el odio.

Por su parte, la legisladora Melissa Vargas Camacho explicó que rechazan las declaraciones de Sansores porque no solo las afectan sino porque perpetúan los estereotipos de género y fijan un precedente negativo para las mujeres que en un futuro se desempeñaran en un cargo político.

En su turno, la legisladora María del Refugio Camarena lamentó que Morena lejos de dedicarse a gobernar, promueva una narrativa de intimidación, de odio, mentiras y amenazas, en represalia por hacer valer nuestro derecho y por votar en contra de la regresiva reforma eléctrica que dañaba a los mexicanos.

ebv