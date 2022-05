Preocupa al PAN que el Presidente normalice retenes con hombres armados

Ciudad de México.— La senadora Kenia López Rabadán exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador no pactar con el crimen organizado e implementar una estrategia de seguridad certera que proteja a los ciudadanos, ante el inminente clima de inseguridad que se vive en el país.

Consideró que minimizar los retenes de civiles armados en los que detuvieron a medios de comunicación en Sinaloa, que cubren la fuente de Presidencia, es dar su aval a la delincuencia organizada y constituye una muestra más de claudicación ante los delincuentes.

Es altamente preocupante la presencia del crimen organizado en las próximas elecciones, agregó.

“No le bastó al Gobierno federal con su injerencia en el proceso electoral y la militarización que está haciendo de las elecciones, ahora permite que las bandas delincuenciales metan las manos y apoyen con dinero ilegal a los candidatos de Morena”, dijo.

En ese mismo sentido subrayó que estados en los que se llevarán a cabo elecciones este próximo 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, han sido víctimas de intromisión por parte del gobierno de la 4T que utilizan recursos públicos de manera ilegal para promocionar a sus candidatos.

Aunado a ello, afirmó, han realizado una campaña de desinformación respecto a los programas sociales, en la cual amenazan a las personas con retirarles los apoyos si votan por otros candidatos que no sean los del partido en el poder.

“Eso es inadmisible. Los programas sociales están reconocidos en la Constitución y por supuesto que no les serán quitados a las personas que decidan votar por otro partido que no sea el de Morena; no se preocupen, que no haya esta intimidación, que no lo permitan, no les crean, eso no va a pasar”, apuntó López Rabadán.