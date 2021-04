Prohíben propaganda en ‘mañanera’ de AMLO durante campañas

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- El senador Francisco Salazar Sáenz alertó sobre una tercera ola de contagios de Covid-19 después de las vacaciones de Semana Santa, ya que, aseguró, se están relajando las medidas de salud como el uso de cubrebocas, la sana distancia o evitar aglomeraciones, sobre todo en los lugares turísticos.

Señaló que la autoridad responsable de llevar a cabo estas medidas, no las aplican ni ellos y reclamó que el mal ejemplo comienza por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quienes siguen sin usar cubrebocas.

“Andrés Manuel López Obrador no usa cubrebocas, va a giras y toda la comitiva usa el cubrebocas menos él y esto no lo entiendo, qué se cree, se cree superhombre, que él es inmune, pues no, el hecho de que él no quiera usar cubrebocas da un mal ejemplo. Veamos en 15 días, a ver qué pasa después de estas vacaciones, después de que ya según ellos, ya todos los estados están casi en verde y pocos en amarillo, a ver cómo nos va con el rebrote”, puntualizó.

El legislador señaló que las cifras de muertos para los encargados del tema de salud, parece un número más y no muestran mayor interés, pero eso sí, critican a los medios de comunicación que publican las cifras, pero “nosotros se las vamos a seguir recordando… las cifras, vamos a seguir recordándolas”.

Apuntó que, hasta el momento, ya van 200 mil muertos y que en promedio se están registrando 500 personas diarias. Y mientras tanto, agregó, en el tema de vacunación el paso que lleva el Gobierno federal es un paso de tortuga.

“Mientras en otros países han vacunado a más de la mitad de su población, o como Israel que ya vacunaron a toda su población e incluso ya están vacunando a personas de países vecinos y aquí en México vamos a paso de tortuga, dicen que compraron 65 mil vacunas, pero estas no alcanzan ni para medio día, ya que se supone que deben aplicar mucho más”, subrayó.

Ante este panorama, el senador por Acción Nacional exhortó a la población a tomar las medidas necesarias para evitar más contagios.

“Cuídense por favor, quédense en casa porque hay peligro real de contagio, ya vimos que ya están teniendo miedo de un rebrote, es muy probable que suceda. Desgraciadamente los centros vacacionales como Acapulco, Puerto Vallarta, las playas de la Riviera Maya, Cancún, están saturados o por lo menos hay mucha gente y seguramente habrá contagios”, advirtió.

