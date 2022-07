Proponen crear banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra la niñez y adolescencia

Ciudad de México.— Este domingo, la Iglesia Católica celebró la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, convocada por el Papa Francisco con dos finalidades: festejar a aquellos a los que el Señor les ha dado el don de una larga vida y hacer conciencia, principalmente en las familias, del valor y dignidad de los ancianos.

A través de la Editorial Desde la Fe de la Arquidiócesis Primada de México señaló que en la sociedad, el anciano muchas veces va contracorriente; camina sin esperanza y sin ánimos de levantar la mirada hacia el futuro; es víctima de la cultura del descarte o de una “enfermedad” a la que muchos tienen miedo y prefieren no experimentar; es ser carga, molestia, estorbo.

Los ancianos deben ser para la Iglesia –como ha dicho el Santo Padre– verdes olivos en la casa de Dios, bendición para las familias y quienes les rodean, y artífices de ese cambio que tanta falta hace en el teatro del mundo. Pero jamás simples espectadores que, desde la ventana y en soledad, vean pasar sin sentido los últimos días de su vida.

LEE Así celebraron familias los XV años de adolescentes en el penal de Santa Martha

“Y si bien el gobierno tiene esta gran responsabilidad, no podemos negar que son las familias las que deben brindar el espacio adecuado para que los ancianos no se sientan descartados ni rechazados, sino que sigan dando fruto y vean en su condición, no una condena, sino una bendición”.