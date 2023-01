Proponen otorgar licencia de paternidad de 30 días laborales con goce de sueldo

Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseveró que el partido tiene la obligación de mejorar, por lo que pidió a las y los futuros gobernantes que tomen en cuenta a la militancia y gente cercana a la gente.

En un mensaje difundido en redes sociales, enfatizó que es momento de corregir lo que no esta bien, así como mejorar lo que no está funcionando, además de luchar dentro de Morena para que no pierda su esencia, mantener la política social y todo lo bueno que se ha llevado a cabo.

El senador instó a revisar si dentro de las estructuras públicas de los gobiernos estatales y municipales participan las y los fundadores, así como la militancia de Morena, pues pocos han sido las y los seleccionados.

En ese sentido subrayó que se debe tomar en cuenta a los militantes de carne y hueso que caminan por las calles mientras buscan el voto y convencen a la gente, además de que soportan insultos y descalificaciones de adversarios.

Lamentablemente, denunció, cuando se gana alguna elección los únicos que no son llamados a colaborar en el gobierno son las y los fundadores, así como militantes del partido, eses es el tema de fondo, es el momento de revisar toda nuestra estrategia.

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 2, 2023

Recordó que hace 25 años renunció al PRI, pues no le permitió participar en la elección a la gubernatura de Zacatecas, por lo que se unió al PRD y a Andrés Manuel López Obrador para poder gobernar su tierra. Desde entonces, asentó, ha participado en el movimiento social del ahora Presidente de la República.

Monreal Ávila subrayó que es momento de revisar si se han cumplido los propósitos planteados por Morena: encabezar la lucha social de las personas vulnerables y desprotegidas, profundizar la vida democrática del país y crear un Estado alejado del privilegio y la corrupción.

“Eso fue lo que nos propusimos, separar el poder económico del político, austeridad en el gobierno como política de Estado y generar equilibrios entre los sectores para gobernar con justicia, igualdad y equidad, así como proteger siempre a los más vulnerables”.

ebv