Proponen que el aguinaldo sea de 30 días

Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impugnó la suspensión provisional otorgada a Yasmín Esquivel, con la que la ministra busca que el Comité de Ética de la Máxima Casa de Estudios no analice el presunto plagio que realizó la juzgadora en su tesis de licenciatura.

Este recurso de queja fue interpuesto por el rector de la universidad, Enrique Graue, al igual que por miembros del Comité de Ética, de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

Sandra de Jesús Zuñiga, titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa, y quien otorgó la suspensión el pasado 15 de febrero, ordenó que este asunto fuera turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Ahora será este nuevo cuerpo judicial el que deberá decidir si confirma, modifica o revoca el freno otorgado.

Yasmín Esquivel Mossa había tramitado el 202/20223, con el que reclamó el acuerdo por el que se conformaron los Comités de Ética de UNAM en el 2019.

De igual forma, la juzgadora le prohibió a la Máxima Casa de Estudios del país que publique comunicados, declaraciones o conferencias de prensa sobre el caso.

“Sin que lo anterior pueda considerarse que afecta la libertad de expresión de las autoridades responsables, pues no debe olvidarse que las autoridades públicas deben tener en cuenta sus responsabilidades y obligaciones como servidores públicos”, afirmó la jueza.

Además, agregó que no importa que este sea un caso mediático, “pues todos los órganos del Estado tienen la obligación de no condenar informalmente a una persona o emitir juicio ante la sociedad, mientras no se acredite su responsabilidad”, agregó.

En diciembre del año pasado, el académico Guillermo Sheridan reveló que el trabajo presentado por Esquivel Mossa en 1987 era prácticamente igual al presentado por el alumno Edgar Ulises Báez Gutiérrez en 1986.

