Proponen que SEP transmita clases en vivo a través de plataformas digitales

Ciudad de México.— Diputados del Partido Acción Nacional plantearon exhortar a la Secretaría de Educación Pública a establecer los mecanismos necesarios para transmitir clases en vivo a través de plataformas digitales.

A través de un punto de acuerdo, la diputada panista María Teresa Castell de Oro Palacios, señaló que, ante la pandemia, es necesario implementar nuevos mecanismos para garantizar que los alumnos que asisten de forma presencial reciban el mismo contenido, atención y asesoría, que aquellos que estén tomando clases a distancia, en virtud de que ya existe un profesor dando la clase directamente en las aulas.

En los planteles donde sea posible, dijo, la tecnología permite la transmisión de esas clases completamente en vivo a través de internet sin generar mayores costos para las instituciones educativas ni requerir instalaciones adicionales.

Lo anterior permitiría a estudiantes interactuar con su profesor de una manera más eficiente que en programas grabados o transmitidos por televisión, al llevar a cabo una dinámica más apegada a la normalidad, hacer preguntas directamente e incluso estar más familiarizados con sus salones o entorno.

La panista destacó que, si bien esta medida es aplicable solo para los centros educativos que tengan conexión a internet y los medios para realizar la transmisión de contenido vía remota mediante plataformas digitales, con la implementación de mecanismos adecuados se garantiza el aprendizaje de manera equitativa para alumnos presenciales y a distancia.

Detalló que en muchos planteles se están generando modelos educativos distintos entre quienes asisten y reciben clase directamente de un profesor y aquellos que están recibiendo contenido pregrabado a través de televisión, causando un perjuicio en la calidad de los conocimientos y la manera de acceder a ellos.

Consideró que con este mecanismo los profesores no tendrían una carga extra de trabajo, al ofrecer asesorías adicionales u horas extras que no les son retribuidas y que en muchas ocasiones se les han solicitado en algunos planteles, violentando sus derechos laborales. Además, no se verían expuestos a grandes tumultos, lo que podrá maximizar la protección de los menores y del personal.

