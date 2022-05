“Que Ebrard y Sheinbaum no pidan el voto, mejor que pidan perdón”: PAN

Ciudad de México.— Ante el uso y abuso de los programas sociales con fines electorales y las amenazas y amedrentamiento de candidatas y candidatos por parte de funcionarios del gobierno federal, el presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, exigió una vez más al gobierno que saque las manos de los procesos electorales en marcha.

“Le volvemos a exigir al gobierno federal que saque las manos del proceso, esta estrategia se realiza desde Palacio Nacional y el operador, y el ejecutor de todo esto es Adán López, el secretario de Gobernación, que anda en campaña siendo él el actor que debe generar entendimientos y consensos entre las partes, entre los partidos, entre la sociedad, y se ha convertido en un activista, se ha convertido en un actor que parece más corcholata presidencial que secretario de Gobernación”, detalló.

En conferencia de prensa conjunta con los dirigentes nacionales del PRI y PRD, el panista pidió a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum que, en lugar de andar haciendo campaña en el país, deberían de pedir perdón por la tragedia de la Línea 12 del Metro.

Denunciamos el uso de recursos públicos y de programas clientelares para favorecer a los candidatos morenistas. Exigimos al gobierno que saque YA las manos del proceso electoral.



La coalición #VaPorMéxico logrará buenos resultados y en el 2024 corregiremos el rumbo del país. pic.twitter.com/KrvTOOC69r — Marko Cortés (@MarkoCortes) May 24, 2022

“Yo le exijo a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum que dejen de estar haciendo campaña, que dejen de estar pidiendo el voto y que pidan perdón por las 26 personas que perdieron la vida por los más de 100 que fueron ahí heridos gravemente y por los millones que todos los días se ven afectados para poderse trasladar de un punto a otro, porque esta Línea del Metro sigue aún sin ser reparada”, destacó.

Yo esperaría, dijo, que el Tribunal imponga a los funcionarios públicos morenistas que andan en campañas la sanción mayor posible y que se les inhabilite en cualquiera de sus aspiraciones, “porque solo así Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y cualquier otra de las corcholatas, se van a quedar ya a concluir su trabajo y a dejar de estar desviando recursos públicos”.

Cortés Mendoza dijo que el último descaro de violar la ley de forma recurrente por parte de los morenistas fue en las oficinas de la Junta de Coordinación Política del Senado para darle el respaldo a Américo Villarreal, el impresentable candidato de Tamaulipas por los supuestos vínculos con el contrabando de combustible con la empresa de Sergio Carmona.

Asimismo, el dirigente nacional del PAN pidió a la Fiscalía General de la República resolver cuanto antes las denuncias presentadas por Acción Nacional contra los servidores públicos insertados en las campañas porque “es una pena que el gobierno simplemente no diga nada, no responda, no investigue, y le dé una protección de impunidad a todas sus candidatas y candidatos impresentables, así como a todas sus corcholatas”.

Denunció que los “cuervos de la Nación” están engañando y amenazando a las y los mexicanos que, de no votar por Morena, perderían los apoyos sociales, particularmente los adultos mayores, por lo que solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) hacer una campaña de difusión amplia en donde confirme a la gente que los programas sociales no pueden ser quitados y que no pueden ser utilizados electoralmente para amedrentar y que además hacerlo es delito grave en nuestro país.

A pesar de que el gobierno viola la ley electoral todos los días y del desvío de recursos públicos para apoyar campañas de Morena, Cortés Mendoza aseguró que la Coalición Va por México va por buenos resultados el 5 de junio, como ocurrió en el 2021, por lo que Morena y el presidente López Obrador se van a “llevar una sorpresa, porque la gente ya no les cree, la gente está decepcionada, porque la inseguridad está peor que nunca, porque tenemos la peor inflación en los últimos 21 años y a la gente no le alcanza para nada y las mentiras mañaneras ya no son suficientes”.

Cortés Mendoza afirmó que el gran reto en 2024 es lograr que los votos de los mexicanos que están preocupados por lo que sucede en el país no se distraigan, porque es absolutamente indispensable trabajar juntos para lograr cambiar el rumbo de México.

Reiteró que Acción Nacional cuenta con muy buenas cartas para el 2024, donde estarán en juego dos visiones de país: el de la desesperanza de México con destrucción, pobreza, violencia y corrupción, y el de Va por México por un país moderno, innovador, de resultados y buenos gobiernos.

ebv